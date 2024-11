Vertenza all’Amat di Palermo, gli autobus si fermano 4 ore

Disagi in vista per chi deve spostarsi a Palermo. Oggi (19 novembre) i lavoratori dell’Amat saranno nuovamente in sciopero per la vertenza contrattuale che si trascina dall’anno scorso. La protesta avrà una durata di quattro ore, dalle 10 alle 14, con il rientro dei bus in autoparco. L'azienda, e soprattutto l’amministrazione comunale, dicono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Faisa Cisal e Cobas, «hanno continuato a rigettare le richieste dei lavoratori, giustificando tale posizione con l’assenza del piano industriale e del conseguente nuovo contratto di servizio».

Sulla vertenza intervengono congiuntamente il sindaco e l’assessore competente. «Fin dal nostro insediamento - spiegano Roberto Lagalla e Maurizio Carta - il risanamento e il rilancio di Amat sono stati una priorità e sono stati già raggiunti importanti risultati nell’ambito del rilancio di tutte le società partecipate attraverso la redazione di contratti di servizio innovativi e basati su una migliore capacità aziendale delle società».