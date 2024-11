Mestiere rischioso e sottopagato, Cgil presenta a Palermo un libro bianco sui rider

Il rider tipo a Palermo ha tra i 30 e 40 anni, all’81,9 per cento è maschio, di istruzione media o anche medio alta, che basa la propria sopravvivenza su un reddito proveniente quasi esclusivamente, da questa attività. Il 58,1 per cento va in scooter, il 23,3 per cento in auto, il 17,4 per cento in bici e pochissimi usano il monopattino.

Quanto si sente sicuro un rider che lavora a Palermo? Il 73,8 per cento ha risposto di sentirsi poco sicuro, il 19 per cento per niente sicuro. Le preoccupazioni maggiori sono legate alla condizione delle strade (l’86 per cento), ai furti (il 47,7 per cento), alle aggressioni fisiche (il 41,9 per cento) e a quelle verbali (il 27,9 per cento), alle condizioni meteo (il 45,3 per cento). Il 32,6 per cento delle persone intervistate dedica in una settimana da 11 a 20 ore al lavoro di rider, il 30,2 per cento da 21 a 30 ore e il 23,3 per cento più di 40 ore.

Sono alcuni dati dell’indagine condotta dalla Cgil Palermo sul lavoro dei rider presentata questo pomeriggio all’Epyc in via Pignatelli Aragona, dove nel settembre 2023 il sindacato ha aperto la Casa dei Rider. Le interviste, alcune su risposta multipla, hanno coinvolto circa un quinto dei rider che operano sul nostro territorio: 90 operatori su 450.