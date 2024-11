Palermo, Sicily by Car tra le società leader nella crescita

Nella classifica elaborata da Il Sole 24 Ore e Statista, Sicily by Car si posiziona al 290° posto con un tasso di crescita composto annuo del 40,33%. Il fatturato del Gruppo è passato da 49,32 milioni di Euro del 2020 a 136,28 milioni di euro nel 2023, «un risultato che testimonia - si legge in una nota di SbC -la resilienza e la flessibilità del modello di business della Società in un contesto economico complesso».

«Essere inseriti nella classifica Leader della Crescita 2025 rappresenta per Sicily by Car una conferma sul valore della nostra strategia e della capacità del nostro team di rispondere in modo efficace alle sfide di un mercato altamente competitivo,» ha commentato Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car. «Questo riconoscimento testimonia inoltre il nostro impegno volto a creare valore attraverso un approccio sostenibile che guarda con grande interesse all’innovazione e alla qualità del servizio per sostenere la crescita e lo sviluppo del nostro Gruppo.»