Palermo, al via i lavori di manutenzione di via Libertà

Al via i lavori di manutenzione stradale in via della Libertà, a Palermo. Lo rendono noto il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando. «Mentre vanno avanti, rispettando il cronoprogramma prefissato, i cantieri di manutenzione delle strade nei principali assi della città e senza tralasciare alcun quartiere, martedì inizieranno le opere di rifacimento dell’asfalto di via della Libertà, che riguarderanno il segmento che va da via piazza Vittorio Veneto a via Notarbartolo - spiegano Lagalla e Orlando -. Dopo avere completato il rifacimento del primo lato dei marciapiedi, la scelta dell’amministrazione è stata quella di procedere adesso con la manutenzione dell’asse viario, tra quelli con la più alta concentrazione di traffico veicolare e di mezzi pubblici».

L'obiettivo è di concludere le 5 diverse fasi dell’opera entro Natale, in modo da proseguire, dopo le feste di fine anno, con la manutenzione del secondo lato dei marciapiedi di via della Libertà e, per minimizzare il più possibile l’impatto sulla circolazione, questo lotto di lavori si svolgerà esclusivamente durante le ore notturne. «Il nostro ringraziamento va agli uffici delle opere pubbliche che da mesi stanno seguendo con grande impegno e con la giusta strategia il percorso di manutenzione delle strade di Palermo. Un percorso certamente lungo, ma sul quale l'amministrazione sta proseguendo con ulteriori investimenti e nuovi cantieri in programma nei prossimi mesi, e che fino ad oggi ha visto procedere speditamente le varie opere», concludono il sindaco e l’assessore.