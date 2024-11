Forum Palermo si prepara a festeggiare 15 anni coinvolgendo il pubblico con attività social e video interviste

Un calendario ricco di curiosità e sorprese, con domande-quiz e video interviste al pubblico, a operatori del centro commerciale e a residenti del quartiere. L’idea è quella di far raccontare, ognuno a modo proprio, l’esclusivo rapporto che, in questi quindici anni, si è creato con Forum Palermo, un luogo ormai familiare e accogliente, dove ritrovarsi equivale a sentirsi a casa.

Forum Palermo si prepara a festeggiare il 15° compleanno, che ricorre il 25 novembre, e lancia una serie di attività che coinvolgeranno sia i visitatori che il territorio per condividere esperienze e ricordi. Un primo assaggio di iniziative che sfoceranno in ulteriori appuntamenti dal 25 novembre fino al Natale.

Dal 15 al 19 novembre prenderà, invece, il via l’attività legata alle video interviste, che verranno realizzate nel pomeriggio, in galleria, all’interno di un box brandizzato. Chiunque potrà partecipare e narrare come è cambiato Brancaccio, il quartiere dove sorge Forum, raccontare i propri ricordi e come la presenza del centro commerciale abbia trasformato e influenzato la vita e le abitudini della comunità locale.

La terza attività riguarda la musica: dal 10 al 24 novembre, sempre sui social, verrà chiesto al pubblico di scegliere un brano rappresentativo, o meglio ancora una hit dal 2009 ad oggi, per una colonna sonora lunga quindici anni. Le canzoni più votate andranno a comporre una playlist che verrà trasmessa in filodiffusione il 25 novembre, nella giornata del quindicesimo compleanno di Forum Palermo.

Chi vuole raggiungere lo Shopping Center con un mezzo pubblico, a basso impatto ambientale, potrà utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.