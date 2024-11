Palermo, proclamato lo sciopero dei lavoratori dell'Amat: gli autobus si fermeranno per 4 ore

Martedì 19 novembre i lavoratori dell’Amat di Palermo saranno nuovamente in sciopero per la vertenza contrattuale che si trascina dall’anno scorso. La protesta avrà una durata di quattro ore, dalle 10 alle 14, con il rientro dei bus in autoparco.

L'azienda, e soprattutto l’amministrazione comunale, dicono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Faisa Cisal e Cobas, «hanno continuato a rigettare le richieste dei lavoratori, giustificando tale posizione con l’assenza del piano industriale e del conseguente nuovo contratto di servizio».