Polo Meccatronica di Termini Imerese, Tamajo ha incontrato le parti in causa

Si è tenuta una riunione convocata dall’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo in merito alla vicenda del pignoramento del Polo Meccatronica di Termini Imerese. All’incontro, oltre ai rappresentanti di Invitalia, Asi in liquidazione, Irsap e del Comune di Termini Imerese, erano presenti anche il deputato di Forza Italia Gaspare Vitrano e il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri. Durante il confronto, l’assessore Tamajo ha ascoltato le posizioni di tutte le parti in causa, ribadendo la necessità di interventi tempestivi a difesa delle imprese insediate nel polo.

«Di comune accordo, stiamo portando al vaglio alcune proposte operative volte a tutelare le aziende attive all’interno del Polo Meccatronica - ha detto Tamajo al termine della riunione -. Il nostro obiettivo è salvaguardare queste realtà, che rappresentano un patrimonio essenziale per l’economia di Termini Imerese e della Sicilia».

Anche i deputati presenti hanno espresso il loro sostegno alle iniziative in discussione, impegnandosi a seguire da vicino l’evoluzione della situazione. Il prossimo incontro è stato già fissato per il 25 novembre, data entro la quale saranno esaminati ulteriormente i dettagli delle proposte. Tamajo ha rinnovato il suo impegno a difesa delle imprese coinvolte, ribadendo la volontà di creare un ambiente stabile e sicuro per la loro continuità e sviluppo.