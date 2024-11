Lo sciopero dei trasporti pubblici, Palermo raggiunge l'adesione dell'80%

È alta l’adesione allo sciopero nazionale del trasporto registrato in Sicilia. Palermo raggiunge l’80%. Le cause dello stop dei mezzi pubblici è riconducibile a diversi fattori, tra questi: il mancato rinnovo del contratto scaduto nel 2023, il rinnovo del parco macchine, la mancanza di una migliore conciliazione vita lavoro e più in generale, difficoltà nel reperire lavoratori nel settore trasporti diventato ormai scarsamente attrattivo per i lavoratori.

«Altissima l’adesione alla terza azione di sciopero nazionale del trasporto pubblico locale - ha dichiarato Katia Di Cristina, segretario generale Sicilia Uiltrasporti - in Sicilia l’adesione allo sciopero è stata mattina con punte al 100% - continua - tutti i giorni i lavoratori insieme ai cittadini pagano l’inefficienza gestionale del settore che è diventato obsoleto. Retribuzioni bassissime, turni massacranti e rischi crescenti di aggressione al persone in servizio da parte degli utenti - aggiunge - chiediamo da tempo di intervenire con urgenza, per Uiltrasporti la sicurezza sul lavoro è una priorità».