Palermo, al via la Borsa del turismo extralberghiero con 23 buyer internazionali

Oltre 40 gli espositori all’Expò Bte tra fornitori di servizi e stand di promozione territoriale in cui scoprire luoghi poco conosciuti e nuove proposte esperienziali. Un comparto in costante crescita, quello dell’extralberghiero - B&B, case vacanza, agriturismi, camping, glamping, Boat and breakfast - che sull’Isola conta 120 mila posti letto dichiarati con un fatturato che supera i 600 milioni di euro l’anno e oltre 4,5 milioni di pernottamenti (elaborazione Otie su dati Istat 2023), un quarto dell’intero ammontare delle notti vendute sull’Isola. Ma, soprattutto, un comparto a cui si lega la capacità di resilienza e rinascita di borghi e territori, fuori dai circuiti turistici consolidati e dalle città d’arte e legati ad un turismo più lento, in cerca di relazioni ed esperienze autentiche.

Alla sostenibilità sarà dedicato il Report Otie commissionato da Confesercenti Sicilia all’Osservatorio sul turismo dell’Economia delle isole - «Pratiche e modelli sostenibili per lo sviluppo del territorio e della micro-ricettività: case histories» - per indagare sull’impatto che l’invito alla sostenibilità lanciato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) sia stato raccolto dalle aziende e se è immaginabile un modello di best practices per le Isole Europee del Mediterraneo (Cipro, Palma di Maiorca, arcipelago dell’Egeo e Sicilia). La presentazione dello studio realizzato in base alle risposte a 200 questionari da parte di altrettante aziende, come ogni anno, aprirà la tre giorni subito dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Lagalla, del direttore generale di West Sicily Gate Antonio Di Monte, del presidente della Camera di Commercio Palermo -Enna Alessandro Albanese e della presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, presente anche quest’anno all’inaugurazione.