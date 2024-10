Palermo, all'Ospedale Civico arriva la stabilizzazione degli operatori socio sanitari in servizio

«Degli attuali 214 operatori socio sanitari in servizio con contratto flessibile, di cui 119 sono in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dal Decreto Madia e 95 che hanno già maturato il requisito di stabilizzazione dei 18 mesi, 52 verranno stabilizzati entro la fine dell’anno, stante i posti vacanti di dotazione organica. I restanti 162 verranno prorogati al 31 marzo 2025, monitorando costantemente l’inderogabile tetto di spesa del personale nelle more dei nuovi atti aziendali e delle nuove dotazione organiche».

Lo fa sapere la direzione sanitaria dell’ospedale Civico che oggi ha incontrato i sindacati dopo la proclamazione dello stato di agitazione degli operatori in servizio in azienda. «A tal fine è stata immediatamente attivata un’analisi finalizzata a verificare, mediante anche il coinvolgimento dei direttori di dipartimento e di unità operativa complessa per compiere una ricognizione su organizzazioni e mansioni svolte - aggiungono dall’azienda - I risultati dell’attività verranno comunicati all’assessorato per la Salute, al quale è stato già chiesto l’incremento dell’attuale tetto di spesa del personale».