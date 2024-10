«Sicilia Porta energetica d'Europa», a Palermo convegno organizzato da DBA Group

«Sicilia Porta energetica d'Europa. Transizione digitale, energetica ed ecologica» è il tema del convegno organizzato da DBA Group e dedicato ai temi della transizione digitale, energetica ed ecologica e agli investimenti strategici per la competitività delle imprese e delle infrastrutture in Sicilia, per uno sviluppo del territorio. L’incontro, che si terrà a Palermo il 30 ottobre dalle 16 presso Marina Convention Center (via Filippo Patti, 30), vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, sindaco della Città Metropolitana di Palermo e Luca Lupi, segretario generale Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

L’evento viene organizzato in occasione dell’annuncio dell’apertura della sede operativa di DBA Group a Palermo, la prima nella regione.