Palermo, ritardi nelle assunzioni alla Rap: domani la manifestazione dei 200 vincitori del concorso

Per i rimanenti 200 vincitori in graduatoria del concorso per operatore ecologico, le assunzioni alla Rap ancora non scattano. «In estate, all’ultima riunione, Rap e amministrazione comunale ci avevano comunicato che il piano di ricapitalizzazione sarebbe stato approvato entro il mese di settembre. Ormai siamo quasi a novembre e non abbiamo più nessuna notizia, né della ricapitalizzazione, né delle assunzioni», affermano il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e il responsabile aziendale Rap per la Fp Cgil Palermo Riccardo Acquado.

E domani, i 200 vincitori di concorso Rap, assieme agli autisti in attesa dello scorrimento della graduatoria, manifesteranno alle 10 in via del Quattro Aprile, davanti a Palazzo Palagonia, attuale sede del Comune di Palermo. «Abbiamo inviato una richiesta d’incontro più di 20 giorni fa, alla quale non è stato dato riscontro. I lavoratori sono stanchi di aspettare - aggiungono Gattuso e Acquado -. La ricapitalizzazione di Rap, azienda che ha chiuso il bilancio del 2023 con un passivo di quasi 10 milioni, è essenziale per la stessa esistenza dell’azienda».