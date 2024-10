Palermo, all'ospedale Civico cento operatori sociosanitari rischiano il licenziamento: da domani scatta la protesta

Scatterà domani la protesta dei lavoratori dell’azienda ospedaliera Civico di Palermo che rischiano di non essere stabilizzati. Le sigle Uil Fpl, Fials, Nursing Up, Fp Cgil, Cisl Fp e Nursind si riuniranno domani mattina alle 12 nell'aula multimediale dell'ospedale per discutere della stabilizzazione degli operatori socio sanitari che svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza ai pazienti.

Sono 49 i posti vacanti, a fronte di circa 200 precari: la proposta dell’azienda è di procedere alla stabilizzazione a tempo pieno di questi lavoratori oppure alla stabilizzazione con contratto part time dei 119 Oss che hanno maturato il diritto. Ma in entrambi i casi il restante personale risulterebbe in esubero e quindi rischierebbe il mancato rinnovo. Inoltre anche l’assunzione part time andrebbe a creare disagi nei reparti.

