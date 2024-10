Amg Gas apre un nuovo negozio a Palermo, il quinto punto clienti in città

La società – il cui 80% è posseduto da Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e di servizi a valore aggiunto al segmento retail, e il 20% da Amg Energia – inaugura domani pomeriggio, 25 ottobre alle 17.30, il nuovo negozio in via Aurelio Zancla 12/14, nella zona di corso Calatafimi a Palermo.

Si aggiunge così ai quattro già presenti in città (in piazza Tumminello, via Imperatore Federico, via Catania e via Sardegna) e ai tre in provincia (Monreale, Montelepre, Partinico). All’inaugurazione saranno presenti l’amministratore delegato di Amg Gas, Giuseppe De Pace, il presidente Angelo Pizzuto, il responsabile marketing e vendite Francesco Martino, oltre a Dario Bonura e Roberto Catalano, responsabili della società Eureka Evolution, partner di Amg Gas che gestirà il nuovo punto clienti di Via Zancla offrendo la consueta competenza, cortesia e tutte le risposte per la risoluzione di eventuali problemi.