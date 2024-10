Almaviva, richiesta l’attivazione della procedura di esame congiunto per riduzione di personale

Almaviva Contact ha richiesto l’attivazione della procedura di esame congiunto per riduzione di personale. Si tratta di un aspetto tecnico in coerenza con il percorso condiviso negli accordi firmato a dicembre dell’anno scorso e a luglio di quest’anno e funzionale a garantire ai lavoratori l’accesso agli ulteriori strumenti di sostegno al reddito durante la prosecuzione dei progetti legati al piano di ricollocamento di Sviluppo Lavoro Italia, tra cui le prime 158 nuove offerte di lavoro, non ancora accettate, e le altre decine individuate che si attende vengano finalizzate nelle prossime settimane.

Ad oggi, l’organico di Almaviva Contact è composto da 504 lavoratori, distribuiti nelle sedi di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Catania e Cosenza, collocati da anni in cassa integrazione a zero ore e tutti coinvolti nel piano di ricollocamento, circa metà dei quali è rimasta in forza non avendo accettato l’offerta di lavoro a tempo indeterminato e in continuità territoriale nei precedenti cambi appalto, in applicazione della clausola sociale.