L’energia del vento, a Palermo una conferenza sull’eolico offshore

L'energia eolica offshore rappresenta un'opportunità strategica significativa per il futuro energetico dell'Italia e dell'Europa. Consapevole dell’importanza dell’argomento, l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ha deciso di promuovere la prima edizione della conferenza «Offshore wind revolution - Building the industry and getting the ports ready», un’iniziativa dedicata alla produzione di energia da eolico offshore, organizzata in collaborazione con Magellan Circle, con la partnership di WindEurope, ANEV e AERO, e con il patrocinio dell’Ambasciata di Danimarca in Italia.

A Palermo, al Marina Convention Center, il 25 ottobre 2024 a partire dalle 9, saranno presenti qualificati ospiti – in rappresentanza di istituzioni, decisori politici, porti, associazioni, cluster industriali, organizzazioni di ricerca e sviluppo, associazioni ambientaliste, istituzioni finanziarie, aziende energetiche – per dare vita a un costruttivo e serrato confronto. La transizione energetica si presenta come una delle sfide più importanti e urgenti del nostro tempo. È fondamentale che tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni pubbliche alle imprese, sviluppino collaborazioni per promuovere l'adozione di fonti di energia rinnovabile. L’obiettivo dell'incontro è, appunto, quello di inquadrare la strategicità del tema per il Paese e condividere una linea di indirizzo comune - a livello tecnologico e di policy - per non perdere l'occasione di essere driver europei di questo nuovo mercato in forte espansione.