Anteprima di Natale a Casa Fiasconaro, fra le novità anche il panettone al mandarino

Fra i veri must-have delle prossime festività, immancabili sotto l’albero dei veri intenditori, ci sarà anche la Capsule Collection da 100 grammi: scatole da collezione ispirate dalla passione per il design, stilose e coloratissime, in tre diverse versioni grafiche che racchiuderanno il panettone con freschi canditi d’arancia e uvetta aromatizzato al vino Marsala Dop e Terre Siciliane Zibibbo liquoroso Igp.

É già Natale a casa Fiasconaro e negli stabilimenti produttivi della pluripremiata eccellenza dolciaria madonita si sfornano profumatissimi lievitati che inebriano con note agrumate - e non solo... - le vie del borgo medioevale di Castelbuono. Tante le novità che durante le imminenti festività raggiungeranno le tavole gourmet in tutta Italia e in oltre 70 Paesi. Un successo planetario, quello di Fiasconaro, che racconta la storia di un’azienda moderna dalla forza antica, che da piccola pasticceria nel cuore del parco delle Madonie oggi è diventata una realtà che esporta l’autenticità del Made in Sicily in tutto il mondo.

Il ritorno alle origini con la Collezione 1953

La Collezione 1953 celebra il ritorno alle origini dell’azienda madonita con una nuova linea, che racchiude in tre cappelliere di pregio il Panettone Classico al «Malvasia delle Lipari passito Doc», con freschi canditi d’arancia di Sicilia, farina di grano Siciliano e pregiata uva sultanina aromatizzata con Malvasia delle Lipari Passito Doc, il panettone alle nocciole (Madonie), ricoperto di glassa e nocciole; il panettone ananas, albicocca e pistacchi (Mediterraneo), con canditi d'ananas e albicocca e ricoperto di glassa e pistacchi di Sicilia.

Duplice veste per il Montenero Premium

E non poteva mancare il fiore all’occhiello della Collezione: il Montenero, l’evoluzione contemporanea del Mannetto - il primissimo panettone Fiasconaro - delizioso lievitato dall’impasto scuro, al cioccolato di Sicilia e cacao con essenza di limone, che il prossimo Natale verrà presentato sia nella versione Premium, all’interno di una elegante latta blu notte di taglio esagonale con pratico spolverino e bustina di zucchero a velo, che nella pratica scatola per il consumo giornaliero.

La Linea Territoriale

Intramontabili ever green della produzione Fiasconaro, meritano una menzione speciale anche i panettoni della linea territoriale: lievitati che racchiudono i profumi degli ingredienti unici del territorio: la Manna delle Madonie e il cioccolato di Sicilia, abbinati a creme da spalmare. Dall’Oro di Manna, panettone con cioccolato gianduia e crema alla manna da spalmare, ricoperto di cioccolato bianco e colata di mannetti, fino al Nero Sublime, panettone con cioccolato di Sicilia ricoperto da confettura extra di fragoline di bosco di Sicilia e cioccolato fondente, con crema al cioccolato di Sicilia da spalmare.

Il Panettone al Mandarino della Collezione Dolce&Gabbana

In primissimo piano fra le novità anche il panettone al Mandarino della Collezione Dolce&Gabbana, impreziosito da canditi di mandarino e pasta al mandarino in un’inedita latta da collezione dalla forma quadrata. Una creazione che consolida il sodalizio dell’azienda dolciaria madonita con la casa di alta moda Dolce&Gabbana. Una collaborazione giunta al suo settimo anno che è espressione dell’amore per il prodotto artigianale interamente Made in Italy e che sposa due eccellenze della moda e dell’alta pasticceria.

Nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, oggi Fiasconaro è un’eccellenza dolciaria rinomata in tutto il mondo. Giunta alla terza generazione di pasticcieri, l’azienda madonita ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 34 milioni di euro e ha un organico di 200 lavoratori, fra stagionali e dipendenti. E ancora: l’azienda madonita è presente in 70 Paesi e gli introiti provenienti dai mercati esteri rappresentano il 30% del suo fatturato complessivo. Nella Top 10 dei mercati esteri presidiati spiccano Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Francia, Germania e Canada, seguiti da Regno Unito, Australia, Austria, Emirati Arabi e Grecia. Fra le creazioni dolciarie più apprezzate dai veri gourmet stravince il panettone tradizionale, seguito a breve distanza dal panettone agli agrumi e allo zafferano, immancabile sulle tavole anche per l’iconica latta da collezione disegnata dalla casa di alta moda Dolce&Gabbana con i quali proprio quest’anno Fiasconaro celebra sei anni di collaborazione.

Il panettone e la colomba rappresentano il core-business dell’azienda, ma è in costante crescita anche l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici. I dolci Fiasconaro sono stati serviti sulle tavole di tre Papi, del presidente della Repubblica cinese, dagli astronauti dello Shuttle, nelle corti regali di tutta Europa e al cospetto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nonostante questo, l’azienda continua a sperimentare gusti e sapori, regalando un vero viaggio sensoriale alla scoperta delle Sicilia e delle sue migliori materie prime. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità.

