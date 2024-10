I pass Ztl, l’Amat scommette sul servizio di Lottomatica: bloccato almeno fino a dicembre l’aumento da 5 euro a 6,20

La prima notizia è che l’Amat sino alla fine dell’anno non aumenterà il biglietto giornaliero per l’ingresso in Zona a traffico limitato. La seconda, l’azienda vuole utilizzare gli sportelli di Lottomatica, nelle rivendite di tabacchi, per potere vendere i ticket digitali. Ieri si è deciso sostanzialmente questo nel corso della periodica riunione quindicinale che il sindaco intrattiene con l’azienda di via Roccazzo. Insomma, la richiesta del presidente Giuseppe Mistretta, che chiedeva di potere applicare l’aliquota del 22%, portando il costo da 5 a 6,20 euro, per il momento finisce nel cassetto. Se ne riparlerà con l’anno nuovo.

Intanto, però, si è posto il problema di come garantire agli utenti il servizio, e cioè la reperibilità dei tagliandi che come è noto mancano da mesi nelle tabaccherie per un problema legato alla fatturazione e sollevato dalla Agenzia delle Entrate.

