L'allarme dei sindacati: comuni siciliani in affanno per i lavori del Pnrr

«Comuni in affanno per i lavori del Pnrr, tra tempi lunghi e impossibilità ad anticipare le spese per la realizzazione delle misure. Ad oggi, infatti, gli enti locali hanno ricevuto solo il 30 per cento delle somme per le opere. Per questo si chiede una proroga dei tempi di consegna degli appalti». Sono queste, per Cgil, Cisl e Uil, le principali criticità emerse nel corso della prima riunione della cabina di coordinamento Pnrr della provincia di Palermo, che si è svolta in Prefettura.

Al centro del primo incontro inaugurale tra i componenti della cabina di regia: lo stato di attuazione dei progetti finanziati dalla misura M4c111.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

La riunione ha consentito, secondo i sindacati di fare il punto sui problemi riscontrati nei diversi comuni per la realizzazione dei progetti previsti dalla misura. Ostacoli di tipo procedurale e burocratico e difficoltà serie a garantire la regolarità nei pagamenti, fino al completamento delle opere. Criticità che le stesse organizzazioni sindacali avevano già e con largo anticipo annunciato.