Start up del Mediterraneo incontrano investitori e aziende al porto di Palermo

Ventisette start up innovative del Mediterraneo, sui temi delle infrastrutture, smart cities e mobilità, selezionate fra 423 candidature provenienti da cinquanta Paesi, parteciperanno venerdì 11, al Terminal crociere del Porto di Palermo (Molo Vittorio Veneto), alla semifinale della coppa del mondo delle start up, in programma nell’ottobre 2025, in California. Le eccellenze nel campo delle start up provenienti, oltre che dall’Italia, dall’Arabia Saudita, Giordania, Serbia, Spagna, Francia, Turchia, Egitto, Marocco ed anche Regno Unito e Singapore, entreranno in contatto con investitori e aziende di fama mondiale e avranno la possibilità di presentare il proprio progetto ad una platea di oltre 30 investitori selezionati con un portfolio di circa 8,8 miliardi di dollari.

Anima di questa edizione mediterranea della semifinale di «Start up world cup» è un giovane imprenditore siciliano, il trentenne Francesco Cracolici, fondatore e amministratore delegato di Nomadic Minds. Cracolici che da oltre dieci anni, viaggia per il mondo dedicandosi allo sviluppo dei mercati emergenti, ha riunito intorno a se un team di professionisti siciliani dell’ecosistema dell’innovazione tra i quali Monica Guizzardi, Aurora Incardona e Danilo Mazzara che hanno accettato la sfida di rientrare in Sicilia dopo varie esperienze nazionali e internazionali.