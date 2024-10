Aeroporto di Palermo, Gesap: «Quasi un milione di passeggeri in un mese»

Continua il trend di crescita dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, che a settembre si avvicina a un milione di passeggeri in transito. Dopo i numeri record di luglio e agosto, con oltre un milione di passeggeri al mese, a settembre lo scalo ha registrato 922.536 viaggiatori, segnando un incremento del 10,71% rispetto a settembre 2023 (833.312) e del 21,67% rispetto a settembre 2022 (758.259).

Il traffico passeggeri nazionale ha inciso per il 64,91% (598.820) sul totale di settembre e del 67,70% (4.705.459) su gennaio-settembre. Il traffico internazionale ha invece inciso per il 35,09% (323.716) a settembre e per il 32,30% sul progressivo annuale (gennaio-settembre), con 2.245.282 viaggiatori.

Le buone performance di traffico riguardano anche i voli: +7,93% su settembre 2023 (6.163 su 5710). Nei primi nove mesi del 2024 l’aeroporto di Palermo totalizza 6.950.741 passeggeri, +10,04% su gennaio-settembre 2023 (6.316.841), mentre l’aumento dei voli è stato del +10,50% (47.977 contro 43.417 del 2023).

«Continua la crescita a doppia cifra per l’aeroporto di Palermo, ormai sempre più un punto di riferimento per chi arriva in Sicilia - dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano -. Un progressivo e costante aumento di passeggeri e voli, frutto del lavoro professionale di donne e uomini che, a vario titolo, hanno contribuito al successo di questa stagione».