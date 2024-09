Palermo, da Monti a Dragotto: premi ai protagonisti del settore turistico

Al Teatro Massimo di Palermo figure di spicco del turismo siciliano sono state premiate ieri durante la cerimonia dei Magnifici Sette del Turismo 2024, un evento che apre la Giornata Mondiale del Turismo. Tra imprenditori, esperti del settore e un frate cappuccino, i protagonisti rappresentano l’eccellenza in diversi ambiti, dall’alberghiero al noleggio auto, dall’intermediazione turistica alla riqualificazione urbana.

I premiati di quest’anno. Pasqualino Monti, presidente dell’autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale e amministratore delegato di Enav, che ha contribuito a ridefinire il rapporto tra Palermo e il mare. Tommaso Dragotto, fondatore di Sicily by Car, ha rivoluzionato il settore dell’autonoleggio con la sua azienda, ora in espansione internazionale. Gino Campanella, storico agente di viaggio e fondatore della Conca d’Oro Viaggi. Fratel Mauro Billera, attraverso il suo lavoro sociale e culturale nel quartiere Danisinni di Palermo, ha ridato vita a un’area storica della città, combinando spiritualità, psicologia e riqualificazione urbana. Isabella Bambara, ha ampliato e modernizzato il Gais Hotels Group. Rosanna De Gaetani, figlia di uno dei pionieri del turismo a Cefalù, ha portato avanti l’eredità familiare, trasformando l’Hotel Santa Lucia in una realtà di successo. Infine, Giuseppe Riticella, presidente dell’Accademia degli Studi Turistici e Manageriali, è un punto di riferimento nel campo della formazione e del management turistico, con oltre trent’anni di esperienza.