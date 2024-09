Palermo, guerra allo spreco del cibo: parte il progetto Reddito Alimentare in favore degli indigenti

Ai nastri di partenza il progetto Reddito Alimentare, presentato dal Comune di Palermo e destinato ai soggetti in condizioni di povertà. Il capoluogo siciliano, insieme ad altre 3 Città Metropolitane (Firenze, Genova e Napoli), è stato individuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la sperimentazione del progetto finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari e al sostegno di soggetti in condizioni di povertà assoluta.

Il progetto presentato dal Comune di Palermo prevede che gli interventi siano finalizzati - da una parte - a rendere disponibili alimenti ai soggetti donatari che si occupano dell’assistenza materiale e/o alimentare delle persone in condizione di indigenza e - dall’altra - a favorire nuove forme di collaborazione tra i diversi stakeholder al fine di promuovere e rafforzare la rete degli aiuti alle persone in condizione di grave deprivazione. «Con il Reddito Alimentare - afferma l’assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo Rosi Pennino - puntiamo a creare una sinergia positiva tra ente pubblico, enti del Terzo Settore e operatori del settore alimentare finalizzata a donare e a distribuire prodotti alimentari. Da oggi la Città di Palermo darà avvio ad un sistema virtuoso che avrà un grande impatto sul territorio sia dal punto di vista sociale, in quanto è rivolto alle fasce più deboli, sia dal punto di vista economico, poiché permetterà alle aziende di donare, beneficiando di agevolazioni fiscali e riducendo i costi di smaltimento delle merci, sia da quello ambientale poiché permetterà di ridurre lo spreco e favorirà la riduzione e lo smaltimento dei rifiuti».