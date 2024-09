A Palermo network tra università, impresa e ricerca: nasce il «Digital Transformation and Technology transfer Hub»

Sorge all’interno del campus universitario di viale delle Scienze, a Palermo, il «Digital transformation and technology transfer Hub» dell’Università degli Studi. Si tratta di un articolato centro di servizi, appena avviato, che ha l’obiettivo di fare del tessuto imprenditoriale una parte integrante dell’Ateneo.

L’Hub è stato presentato in occasione dell’evento organizzato con l’assessorato regionale delle attività produttive. «La collaborazione con l’università di Palermo, una delle più importanti istituzioni accademiche della regione, è fondamentale - ha spiegato l’assessore regionale Edy Tamajo - per creare un terreno fertile in cui imprese, studenti e ricercatori possano collaborare, condividere competenze e conoscenze e contribuire alla crescita economica e sociale della Sicilia». Il «Digital Transformation and Technology transfer Hub», offre un supporto alla ricerca e all’impresa in settori ‘driver’ per il mercato, starà al fianco di chi quotidianamente è impegnato nelle attività di ricerca, nella generazione e nel posizionamento dei brevetti.