Ast, Dipasquale: «Azienda impreparata, studenti siciliani a piedi»

«Non è concepibile che Ast lasci a piedi tantissimi studenti perché le corse non vengono coperte a causa della mancanza di mezzi, costringendo i genitori a trasformarsi in autisti. Ast non poteva non sapere che il proprio parco macchine non poteva garantire la copertura di diverse tratte e adesso ci si deve rivolgere ai privati per gestirle. La verità è una sola, negli ultimi sette anni i governi Musumeci e Schifani hanno gestito la società secondo i propri interessi determinando un vero e proprio caos e un disastro».

A dirlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale. «Ad Ast è stato pagato un contributo chilometrico, dove era inserito il servizio di trasporto agli alunni - ricorda Dipasquale -. I soldi che sono stati versati per garantire questo servizio che fine faranno? Il servizio era stato pagato ma non è stato garantito».