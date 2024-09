Amat Palermo: perdite per 20 milioni nel 2022 causa Covid, nel 2023 il bilancio torna in utile

Infatti, continua l'assessore, «è doveroso precisare che di queste perdite fanno parte un accantonamento che ammonta a 12 milioni di euro, frutto di circostanze contingenti ed eccezionali e che fanno riferimento al riconoscimento che la Regione Siciliana del periodo emergenziale del Covid, rispetto al quale Amat ha la ragionevole aspettativa di vedere riconosciuto il suo credito, anche entro il 2024», prosegue . «Allo stesso tempo, bisogna sottolineare che questo trend sia stato invertito, dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale, constatando come già nell’esercizio 2023, a seguito degli interventi messi in atto dalla governance aziendale, si siano registrati risultati positivi che hanno determinato un utile di esercizio pari a circa un milione e 600 mila euro», prosegue.

«L’assemblea dell’Amat, azienda municipalizzata autotrasporti, società in house del Comune di Palermo concessionaria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel capoluogo, ha approvato oggi i bilanci societari degli esercizi 2022 e 2023». Lo rende noto l’assessore comunale alle società partecipate Brigida Alaimo. «Il socio - aggiunge - ha preso atto delle grandi difficoltà in cui si è trovata ad operare la società nell’esercizio 2022, il cui risultato di esercizio presenta una perdita di circa 20,8 milioni di euro, determinata prevalentemente dagli effetti complessivi che hanno caratterizzato il periodo dell’emergenza sanitaria Covid».

«L’obiettivo principale da traguardare entro l’anno è quello della redazione di un nuovo contratto di servizio che, sulla scorta del Piano Industriale in fase di definizione, dovrà prevedere l’equilibrio economico - finanziario - patrimoniale dei servizi affidati», conclude Alaimo.

«L’approvazione dei bilanci 2022 e 2023 - dichiara Giuseppe Mistretta, presidente dell’Amat - ci permette la determinazione del valore del patrimonio, fondamentale per chiudere in tempi brevissimi il piano industriale. Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro di squadra fra il Cda, la direzione generale, gli uffici del Comune, quelli dell’assessore e l’intera Amat».