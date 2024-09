Isnello, appello di scienziati e docenti: «Il telescopio FlyEye a Monte Mufara è un'occasione da non perdere»

«L'installazione di telescopi in parchi naturali non solo non è incompatibile, ma è una strategia efficace per preservare questi luoghi. Gli osservatori astronomici richiedono ambienti privi di qualsiasi tipo di inquinamento, incluso quello luminoso, e le riserve naturali offrono condizioni ideali». Lo si legge in una nota contro lo stop all’installazione dello strumento su Monte Mufara a

Isnello, in provincia di Palermo.

Il Tar della Sicilia ha bloccato, nei giorni scorsi, i lavori in seguito alla protesta di alcune associazioni ambientaliste preoccupate per l’impatto ambientale in una zona protetta. Per l’Agenzia Spaziale Europea il sito, a quota 1.865 metri e vicino al polo astronomico Gal Hassin, sulle Madonie, è ideale per le condizioni di osservabilità del cielo. Per l'Italia ospitare il telescopio è un’occasione da non perdere, come ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega allo spazio, Adolfo Urso.

Nell’appello per realizzarlo spiccano i nomi di Michel Mayor, premio Nobel per la Fisica 2019; Ettore Cittadini il padre della procreazione medico assistita in Italia; Roberto Ragazzoni, presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica; Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera fra le decine di altri, donne e uomini di scienza e di cultura, docenti universitari, ricercatori, operatori economici e artisti che hanno elaborato e condiviso un comunicato per «dire la loro sulle vicende legate alla collocazione su Monte Mufara del telescopio FlyEye dell’agenzia spaziale europea».