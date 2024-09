Dirigenti scolastici scolastici, il Tar Lazio ha respinto la sospensione del concorso

Il Tar Lazio con un’ordinanza ha respinto la domanda di sospensione del concorso riservato per l’assunzione di 519 dirigenti scolastici siciliani, promosso da alcuni docenti, accogliendo le tesi dei dirigenti che hanno vinto la prova selettiva assistiti dall’avvocato Nadia Spallitta.

La vicenda è legata a un contenzioso relativo al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 che ha portato il legislatore a semplificare le procedure di assunzione per tanti partecipanti, illegittimamente esclusi dalla prova orale o scritta di quel concorso, prevedendo comunque per gli stessi prove selettive comparative che si sono concluse nel mese di agosto con l’approvazione della relativa graduatoria.

Graduatoria che alla luce della decisione dei giudici amministrativi è legittima. Sullo stesso concorso c’è un secondo ricorso presentato da alcuni docenti che hanno chiesto la sospensione, ritenendo che siano stati commessi errori sui punteggi agli stessi attribuiti.

L’udienza è fissata per prossimo 8 ottobre 2024 davanti ai giudici amministrativi di primo grado.