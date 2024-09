Verrà riaperto al traffico domani mattina, sabato 21 settembre, con quasi un mese di anticipo sulle previsioni, lo svincolo di Termini Imerese sull’autostrada Palermo-Catania, dopo i lavori di messa in sicurezza effettuati dall’Anas. Alla cerimonia, in programma alle 10, sarà presente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commissario straordinario per gli interventi sulla A19.