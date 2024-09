Palermo, inaugurata Mediedil: a confronto esperti del settore italiani e stranieri

Più di 50 aziende italiane ma anche estere in un clima di dialogo e confronto sui temi dell’edilizia e della sostenibilità ambientale, in linea con le normative dell’Unione Europea. È stata inaugurata a Palermo la quinta edizione di Mediedil, organizzata da Mediexpo, all’Astoria Palace Hotel (via Montepellegrino, 62). Sarà aperta fino a venerdì 20 settembre.

L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, e il presidente della sesta commissione consiliare Ottavio Zacco, insieme al presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara, hanno tagliato il nastro e inaugurato il Salone. «La Mediedil di Palermo è diventato un evento internazionale - commenta Forzinetti -. Lo dimostra la partecipazione di aziende che si trovano fuori dal confine italiano. Il settore edilizio sta rappresentando un traino a livello italiano ed europeo con una serie di cambiamenti che seguiranno le direttive dell’Unione Europea». Ottavio Zacco sottolinea «la grande opportunità per la nostra città, perché porta presenze non solo italiane ma anche estere ed è una vetrina per tutte le aziende siciliane».