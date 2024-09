Strisce blu a Palermo, mancano gli ausiliari e l'Amat perde almeno 100 mila euro

Poteva andare meglio, anzi diciamo che l’Amat di Palermo li aveva previsti tra gli incassi della sosta tariffata durante l’estate: ma i 100 mila euro pianificati si sono persi per strada, sugli stalli blu del centro città dove, causa mancanza di ausiliari del traffico, nessuno ha multato i furbetti del parcheggio. Il 18% non paga la sosta tariffata e adesso il presidente Giuseppe Mistretta ed i vertici della partecipata vogliono invertire la rotta. I risultati ottenuti in questi tre mesi estivi sono in linea con quelli del 2023, quindi con una media di 95.000 euro al mese ricavati dall’occupazione delle aree di sosta a pagamento. Segno che una attenzione capillare sulle località balneari, quasi esclusivamente Mondello, è stata messa in campo, certo con le risorse disponibili. Mentre le zone centrali sono rimaste scoperte.

Intanto, entro il mese sarà aggiudicata la gara per la sostituzione dell’ormai obsoleto sistema automatizzato degli accessi a piazzale Ungheria, con uno di nuova concezione che prevede barre con sensori e telecamere che leggeranno le targhe in ingresso e uscita.