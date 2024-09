Palermo-Agrigento, aperti al traffico 8 chilometri nel territorio di Vicari: i lavori erano cominciati dieci anni fa

L'opera, restituita all’utenza, stamane, si inquadra all’interno dei lavori di ammodernamento del lotto funzionale compreso tra lo svincolo di Bolognetta e lo svincolo di Manganaro, incluso, e che comprendono i raccordi. L'asse viario aperto nella giornata odierna si sviluppa prevalentemente in mezzacosta e presenta, lungo la sua estensione, diverse tipologie di opere: sei viadotti esistenti, oggetto di interventi di ammodernamento per un’estensione complessiva di circa 1.850 metri lineari, un nuovo viadotto con implacato avente una struttura mista in acciaio corten/cemento armato da 230 metri lineari; due sottovia scatolari di nuova realizzazione; due muri su pali; diciannove tombini idraulici.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha aperto al traffico, stamane, 8 chilometri di nuova carreggiata lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento (strada statale 121), in direzione del capoluogo siciliano. L'opera si inquadra nell’ambito dei lavori per l’ammodernamento dell’itinerario Palermo-Agrigento e, in particolare, del tratto Palermo-Lercara Friddi, a doppia carreggiata, fra i chilometri 205,000 e 213,030.

L'importo complessivo dell’investimento per ammodernare i 34 chilometri di statale è di 375 milioni di euro. La consegna dei lavori, avvenuta in più fasi, è stata definitivamente perfezionata il 27 febbraio del 2014, si legge in una nota. Tuttavia, a causa di una grave crisi finanziaria del socio di maggioranza della società di progetto, sottolinea la nota, a partire dal mese di giugno 2018 si è constatato un progressivo rallentamento delle attività operative su tutta l'opera. Ciò si è rapidamente tradotto in un sostanziale fermo generalizzato del cantiere.

A partire dal 2021 è iniziata una ripresa delle attività di cantiere che hanno consentito il completamento e l’apertura al transito di nuove parti di tracciato stradale ammodernato, nonché l’eliminazione dei tratti in regime di senso unico alternato, alleggerendo in tal modo i flussi di traffico nella zona. Entro la fine del 2024 l’asse stradale del tratto in ammodernamento, lungo 34 chilometri, sarà posto in esercizio nella sua configurazione di progetto. I rimanenti lavori di rifinitura non avranno ripercussioni sulla viabilità, conclude la nota.