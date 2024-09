Posti di lavoro a rischio in Sicilia nei negozi con insegna Benetton: 50 i dipendenti coinvolti

Per i negozi a insegna Benetton in Sicilia «c’è forte preoccupazione per i lavoratori». Lo dice la Uiltucs guidata da Ida Saja. Sono 50 i dipendenti interessati da una crisi che ha già portato alla chiusura di diversi negozi a insegna Benetton a gestione in affiliazione commerciale, operato dalle società Benstore, Bencore, Benservice, Bentrade e Benfast. Hanno già abbassato la saracinesca alcuni punti vendita a Marsala, Mazara del Vallo, Catania, Sciacca, Capo d’Orlando e Palermo, al centro commerciale Forum. Speranze arrivano solo dal punto vendita di via Ruggero Settimo a Palermo, in refime di affitto di ramo d’azienda direttamente con Benetton, che potrebbe intervenire, garantendo i livelli occupazionali.

La Uiltucs ha avviato una interlocuzione con lo storico marchio. «Una parte dei lavoratori - spiega la Uiltucs - è stata ricollocata come nel caso del punto vendita di Capo d’Orlando, con i dipendenti posti nell’ormai unico negozio rimasto. Per i 10 lavoratori di Milazzo e Palermo è arrivata invece la lettera di licenziamento. Non hanno ancora risposte dall’azienda i 15 lavoratori in forza presso i negozi di Sciacca, Marsala e Mazara, i quali, ad oggi, nonostante i negozi abbiano abbassato definitivamente la serranda, sono stati posti in ferie. Negli altri punti vendita a Catania, Palermo e Trapani si registra la mancata fornitura della merce da diverso tempo».