Iniziati i lavori a Misilmeri della condotta dalla sorgente di Risalaimi per un importo di un milione e 365 mila euro. «È un’opera importantissima per il nostro Comune - dice il sindaco Rosario Rizzolo -. È la prima volta dopo decenni che si mette mano concretamente alla condotta, ormai fatiscente e colabrodo come sanno tutti i cittadini. Un grandissimo risultato, concreto e tangibile».