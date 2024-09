Voli in ritardo Ryanair Palermo-Roma e ritorno, passeggeri per ore in aeroporto

Una mattinata infernale quella di oggi, 6 settembre, per centinaia di passeggeri che in aereo dovevano raggiungere Roma da Palermo. Il volo riporterà oltre sei ore di ritardo all’atterraggio. Il problema riguarda il volo Ryanair Palermo-Roma FR3947 e causerà ritardi anche sul volo Ryanair Roma-Palermo FR3946, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. A darne notizia è ItaliaRimborso, che offre assistenza per ottenere i risarcimenti.

I passeggeri costretti a trascorrere ore intere all’interno degli aeroporti di Palermo e Roma Fiumicino, vedendo rinviato i propri voli in partenza inizialmente alle 6.05 e 7.55 e programmati solamente dopo le 12 e le 11.

I passeggeri possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. ItaliaRimborso assicura che l’assistenza è gratuita.

Sembra che il ritardo, continua ItaliaRimborso, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del regolamento comunitario 261/2004. Sul sito italiarimborso.it le modalità per ottenere l’assistenza.