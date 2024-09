Comune di Monreale, concorso per la selezione di un funzionario psicologo: ecco requisiti e termini

Per l’ammissione al concorso sono sono richieste, fra l’altro, la laurea magistrale LM-51 Psicologia o titoli equiparati e l’abilitazione alla professione di psicologo con iscrizione all’Albo degli psicologi. Il candidato in possesso di titolo di studio che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, sarà ammesso, purché possegga adeguata conoscenza della lingua italiana, sia in possesso di un titolo equiparato con decreto del presidente del Consiglio.

Indetto dal Comune di Monreale un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario psicologo inquadrato nell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni secondo il contratto nazionale di lavoro.

Le domande

Il candidato deve inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale inPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it previa registrazione del candidato, sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Portale inPA. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima della scadenza dello stesso.

Le prove

La procedura concorsuale prevede una prova scritta e una prova orale nonché la valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione.

La prova scritta consisterà in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in novanta minuti. Il test verterà sulle seguenti materie: Neuropsicologia clinica; Progettazione degli interventi clinico – sociali; Psichiatria; Psicologia delle organizzazioni e delle istituzioni; Elementi di diritto pubblico; Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto degli enti locali.

Qui sotto il bando completo

IL BANDO