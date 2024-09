Il Tar Sicilia sospende i lavori per il telescopio europeo Flyeye sulle Madonie

Era tutto pronto per l’avvio dei lavori di costruzione, nelle Madonie, dell’osservatorio astronomico che comprende il telescopio europeo Flyeye destinato a individuare gli asteroidi minacciosi per la Terra. Ma il Tar ha fermato l’inaugurazione, prevista per il 6 settembre alla presenza tra gli altri del ministro Alfonso Urso e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il Tribunale amministrativo della Sicilia ha disposto la sospensione dei lavori su ricorso di alcune associazioni ambientaliste: Club Alpino Italiano, Legambiente Sicilia, Lipu, Wwf Sicilia. Nel merito il Tar si pronuncerà in camera di consiglio il 24 settembre prossimo.

L’osservatorio astronomico dovrebbe nascere sulla cima di Monte Mufara all’interno della zona A di tutela integrale del Parco delle Madonie. Del progetto si discute ormai da tempo. Da un lato l’Agenzia spaziale italiana e l’Agenzia Spaziale Europea hanno dato via libera al progetto che prevede, tra l’altro, l’installazione del telescopio Flyeye sulla sommità del monte Mufara, a 1.865 metri di altezza e a poca distanza dal polo astronomico Gal Hassin di Isnello.