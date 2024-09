Palermo, Comune completa la stabilizzazione di 15 funzionari amministrativi

Sono state completate le procedure per la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato per 15 funzionari amministrativi al Comune di Palermo. Lo ha reso noto la stessa amministrazione comunale, sottolineando in una nota che gli interessati, assunti nei mesi scorsi a seguito dello schema di accordo Stato-Comune, proseguiranno, dunque, nel percorso di potenziamento del settore Tributi, che ha dovuto fare i conti con la carenza di personale, dopo l’approvazione del rendiconto 2023 in Consiglio comunale.

Per il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al personale Dario Falzone «si tratta di un passaggio importante per il Comune. Adesso si procederà a convertire a tempo pieno i contratti dei dipendenti appartenenti all’area degli Istruttori (ex categoria C) che sono stati assunti con contratti a tempo parziale e indeterminato che ammontano a 345 unità, di cui 171 agenti di polizia municipale».

Il Comune, prosegue la nota, aveva selezionato 20 funzionari alla fine del 2023, attingendo dalla graduatoria Asp, assicurando la preferenza a quanti già avevano un contratto React-Eu e 5 di loro hanno rassegnato le dimissioni volontarie. Per la loro sostituzione, l'amministrazione intende procedere allo scorrimento della graduatoria Asp: verrà poi avviata una procedura selettiva per la stabilizzazione di tali ulteriori 5 funzionari.