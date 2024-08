Palermo, stanno per finire i lavori alla stazione Libertà: dieci anni di ritardo nella consegna

Fra 45 giorni dovrebbe essere pronta la fermata Libertà dell’anello ferroviario, su via Lazio, nel tratto compreso tra le vie Libertà e Sicilia. I lavori dovrebbero finire, secondo programma, entro il 14 ottobre, poi ci sarà tutto l’iter burocratico con le autorizzazioni dell’Ansfisa (agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) e dopo i treni potranno passare da uno dei punti nevralgici della città. Lavori, questi, che sono in ritardo clamoroso (il cartello è chiaro: dovevano essere ultimati nel 2014) e che hanno portato enormi disagi a tutti i residenti, che più volte hanno protestato e fatto ricorsi ed esposti.

Senza dubbio si è trattato di uno dei punti più sensibili dei lavori del primo lotto, avanzamento che estende l’attuale tratta Notarbartolo-Giachery fino a piazza Castelnuovo, nel cuore del centro città. Un primo tratto che dovrebbe concludersi e aprire entro il 2025, probabilmente prima dell’estate prossima. Concluso, da tempo, lo scavo della nuova stazione Politeama, che si sviluppa su due livelli fino a una profondità di 16 metri dal piano stradale, e anche quello della galleria artificiale Crispi-Amari, per un’estensione complessiva in sotterranea di circa 850 metri. Completato il collegamento Politeama-Porto, i lavori dell’Anello proseguono sempre sottoterra lungo la fascia portuale verso la fermata Giachery, ultimo step del primo lotto, cui seguirà l’attrezzaggio tecnologico dell’intera tratta.