Il salasso delle polizze d'assicurazione: a Palermo si sfiora il 10 per cento in più

Settembre è il mese delle foglie gialle sugli alberi. Ma soprattutto degli aumenti. Messo da parte il relax estivo, il rientro in città si preannuncia da brividi con prezzi in salita dal gas all’elettricità passando per libri scolastici e Rc auto. E proprio in questo settore il capoluogo è la città dove, su base annua, i premi medi per assicurare un’auto sono aumentati del 9, 69% arrivando a oltre 641 euro ovvero circa 57 euro in più rispetto a luglio 2023. I premi medi per assicurare un’auto in Sicilia sono aumentati del 7, 77% su base annua.

I dati arrivano dall’Osservatorio congiunto Facile.it –Assicurazione.it e mostrano che lo scorso mese i premi sono cresciuti in tutta la regione. A salire sul podio di città più care Ragusa dove il premio medio è salito del 10, 93%, Palermo e Trapani (+9, 53%) mentre, ai piedi del podio, troviamo Catania (+7,32%) e Caltanissetta (+6,47%). Aumenti sotto la media regionale anche per la provincia di Agrigento, Siracusa mentre Messina chiude la graduatoria regionale con un rincaro annuo del 2, 72%. «Osservando i dati – dice Lillo Vizzini di Federconsumatori – in fatto di aumento della Rc auto Palermo è in buona compagnia. Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con il comunicato di ieri aveva segnalato che a giugno il prezzo medio della Rc auto era di 403€, in aumento su base annua del 6, 2% in termini nominali e del 5, 4% in termini reali. La realtà è che, nonostante Ania (l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) parlasse in questi mesi di riduzione della Rc auto, l’incremento non si è mai fermato.