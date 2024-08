Palermo, sit in dei docenti idonei del concorso 2020: incontro con il direttore dell'Usr

Sit in, questa mattina, dei docenti idonei del concorso 2020, sotto la sede dell’Usr Sicilia di Via Fattori a Palermo, sostenuti dalla Flc Cgil e dalla deputata regionale del Pd Valentina Chinnici. Una delegazione di docenti è stata ricevuta dal direttore generale Giuseppe Pierro e dal dirigente Marco Anello.

«L’incontro è stato cordiale e approfondito - dichiarano Zagara Palermo, rappresentante dei docenti idonei del concorso 2020, Valentina Chinnici, vicepresidente della Commissione Istruzione all’Ars e Fabio Cirino, Segretario Generale Flc Cgil Palermo - sono state esternate tutte le ragioni della protesta dei docenti idonei di un concorso bandito nel 2020, interrotto a causa del covid, ripreso ed ultimato nel 2022, che si vedono, adesso, messi in coda ai vincitori del Concorso Pnrr in corso e addirittura di quello che deve ancora essere bandito e per il quale sono stati accantonati migliaia di posti a livello nazionale. È intollerabile accantonare posti per futuri concorsi, quando sono ancora in vigore graduatorie precedenti con docenti idonei per aver superato tutte le prove, ma che risultano così condannati ad un’attesa infinita».