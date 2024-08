Lavori all’ospedale dei Bambini di Palermo, dall’Europa finanziamenti per 22 milioni

Ammontano a oltre 22 milioni di euro i fondi che sono stati destinati per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Ospedale dei Bambini di Palermo. Interventi che hanno puntato a dare locali più moderni, nuovi spazi creando, così, le condizioni per potere erogare maggiori e migliori servizi, e non solo. Un impegno notevole per una struttura che è un punto di riferimento importante per le famiglie del capoluogo dell'Isola e delle altre province. Un impegno di spesa importante.

Le somme sono, quindi, monitorate da Open Coesione, l’iniziativa nazionale di governo aperto, l'open government, sulle politiche di coesione. Coordinata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, OpenCoesione nasce, nel 2012, per favorire un migliore uso delle risorse pubbliche attraverso la diffusione e il riutilizzo di dati e informazioni sugli interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, che vengono pubblicati sul portale.

Ed è così che anche nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'Ospedale dei Bambini vengono monitorati gli oltre 22 milioni di euro di costo pubblico. Una somma che viene ripartita tra quanto arriva dall'Unione europea, più di 6 milioni e mezzo di euro e tra i fondi provenienti dallo Stato che ammontano a 15 milioni E, infine, dalla Regione con seicentomila euro.

Sul fronte dei pagamenti monitorati si è arrivati a oltre 21 milioni di euro, di cui dieci milioni di risorse coesione, pari al 95 per cento complessivo dell'avanzamento. Secondo i dati pubblicati e aggiornati al 30 aprile di quest'anno, viene indicato come inizio previsto delle opere il tre aprile del 2009 e come inizio effettivo il 22 giugno dello stesso anno.