Termini Imerese, il rilancio dell'area industriale: altre aziende pronte a investire

È stata avviata l’azione di rilancio dell’area industriale di Termini Imerese. Una ripartenza in grande stile per un’area che negli anni aveva perso produttività e fascino. A fare passare un messaggio positivo è il Polo Meccatronica dopo la chiusura dell’accordo dell’ex Blutec.

Il numero uno del Polo, Antonello Mineo anticipa che «ci sono altre aziende pronte a investire nell’area». Le aziende pronte a investire a Termini Imerese, nella piana di Buonfornello, anche se c’è riserbo sui nomi, sono aziende che operano nell’eolico, nella nautica e nella logistica. Una buona prospettiva dunque dopo la chiusura dell’ex stabilimento Fiat e dei suoi lavoratori. «Con l’accordo quadro per il rilancio dell’ex Blutec si profila una nuova stagione industriale per Termini Imerese, dove siamo impegnati come Polo Meccatronica a fare sistema e abbiamo ricevuto da importanti aziende nazionale ed estere manifestazioni d’interesse a investire nell’area. Siamo soddisfatti per avere contribuito con la nostra attività di animazione nel territorio a sbloccare la fase di stallo dell’ex Blutec che andava avanti da quattro anni, consentendo ai commissari di ricevere le proposte» continua Mineo, a proposito dell’accordo quadro firmato dal ministero delle Imprese e Made in Italy, Regione siciliana, Inps, sindacati e Pelligra Italia Srl.