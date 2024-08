Palermo aderisce allo sciopero dei lavoratori del turismo il 15 agosto

Il 15 agosto sciopereranno anche a Palermo le lavoratrici e i lavoratori dell’industria turistica per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Filcams Cgil Palermo, Fisascat Cisl Palermo Trapani e Uiltucs Sicilia hanno aderito alla mobilitazione indetta a livello nazionale dalle rispettive segreterie che ha previsto lo stato di agitazione dei lavoratori con un pacchetto di 16 ore di sciopero da svolgere a livello territoriale.

A sei anni dalla scadenza e dopo due anni di trattative, si è interrotto per l’ennesima volta il negoziato con Aica Federturismo-Confindustria per il rinnovo del contratto nazionale dell’industria turistica.

«Al tavolo di trattativa nazionale - spiegano i segretari generali Giuseppe Aiello della Filcams Cgil Palermo, Stefano Spitalieri della Fisascat Cisl Palermo Trapani e Ida Saja della Uiltucs Sicilia - la richiesta dei sindacati è stata quella di procedere con celerità alla definizione di un nuovo contratto escludendo l’introduzione di qualsiasi elemento che potesse peggiorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. I sindacati hanno chiesto piuttosto di introdurre nel nuovo contratto di lavoro interventi migliorativi della parte normativa sul contrasto a violenza e molestie nei luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza, genitorialità e bilateralità nonché aumenti salariali dignitosi che rispettino maggiormente agli attuali costi della vita. Purtroppo - continuano i sindacalisti - Federturismo-Confindustria e Aica non solo hanno respinto le richieste avanzate dai sindacati ma, per di più, hanno chiesto modifiche peggiorative su istituti fondamentali quali, ad esempio, il tempo determinato, l’apprendistato e la flessibilità oraria e richiedendo l’introduzione della reperibilità per le lavoratrici e i lavoratori del settore.