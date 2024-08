Nasce nelle Madonie il primo centro di raccolta delle carni di daini e suidi

È già pronta una long list di commercianti per il prelievo delle carni. Già molti ristoranti stanno iniziando a sperimentare ricette. «I soggetti interessati che si sono iscritti - dice il funzionario direttivo del Parco, Sandro Scelfo - possono recarsi all’interno della struttura e, dopo esserne entrati in possesso, portare i capi al centro di lavorazione più vicina: il macello di Gangi o di Tremonzelli».

I mezzi, dopo la cattura, appendono la carcassa al verricello che si alza e abbassa meccanicamente, favorendo il trasporto verso le celle frigorifere. «La permanenza per un massimo di 5 giorni - prosegue Scelfo - permette che la carne migliori le sue qualità organolettiche perdendo gli odori, diventando tenera e più buona per il consumo. I capi vengono controllati in maniera individuale dai veterinari per garantire maggiore sicurezza e garanzia». «Gli animali che non sono idonei al consumo umano - spiega Egidio Mallia, referente tecnico-scientifico del Piano di contenimento per l'Ente Parco - vengono destinati a nutrire gli uccelli necrofagi, come i grifoni di Isnello. Qualora comparissero problematiche sanitarie di maggiore rilievo se ne prevede subito la distruzione, secondo le normative di riferimento». Soddisfatto il sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito: «Importante tassello per il nostro Comune e per tutto il comprensorio. È un problema che dobbiamo cercare di risolvere in sinergia». Presente alla cerimonia il sindaco di Castelbuono Mario Cicero: «I risultati, se ci si crede - afferma - arrivano con l'impegno costante».

nel video interviste a Commissario straordinario dell'Ente Parco Madonie, Salvatore Caltagirone; Egidio Mallia referente tecnico scientifico della popolazione daini e suidi; Piero Polito, sindaco di Petralia Sottana; Mario Cicero, sindaco di Castelbuono