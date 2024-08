Termini Imerese, Terna avvia il trapianto di piante acquatiche

Terna ha avviato le attività di trapianto sperimentale di Cymodocea nodosa in prossimità dell’approdo di Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese. L’intervento è propedeutico alla realizzazione della tratta marina del nuovo elettrodotto Tyrrhenian Link, che collegherà Campania, Sicilia e Sardegna.

Protagonista di tale attività è una pianta acquatica autoctona del Mar Mediterraneo che ha un ruolo fondamentale per l’ecosistema marino, tanto da essere stata protetta dall’Unione Europea in quanto svolge un’azione di protezione della linea di costa dall'erosione e di difesa della biodiversità, oltre che di cattura della CO2.

Il progetto di riposizionamento, che ha una valenza prettamente sperimentale non essendo mai stato effettuato per questa specie, su così larga scala e in mare aperto, è stato seguito in ogni sua tappa da personale Terna esperto e qualificato, in collaborazione con CoNISMa (Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare) ed Econ s.r.l. (Sistemi avanzati per l’Ambiente) e condiviso con il Mase (direzione generale Tutela della biodiversità e del mare) attraverso il supporto di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).