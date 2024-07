Turismo, l'enogastronomia sposa il paesaggio e i beni culturali: dal progetto «La Piana di Baaria» il marketing territoriale per cinque comuni

Il progetto, finanziato dal Gal Metropli Est con fondi europei, attraverso il coinvolgimento delle aziende e degli operatori, ha attuato una campagna integrata di marketing territoriale incentrata su iniziative legate al turismo enogastronomico di valorizzazione del prodotto tipico locale. Per raggiungere gli obiettivi sono stati organizzati focus, seminari, convegni e soprattutto la produzione di un format televisivo che ha rappresentato i più importanti attrattori culturali ed enogastronomici del comprensorio, in cinque puntate dedicate a ciascun comune incluso nel progetto.

«La Piana di Baaria – dichiara Antonio Fricano, vice-presidente del Gal Metropoli Est - quella porzione di territorio che a oriente della Città delle Ville e del Gusto si estende sino a Trabia, comprendendo anche i comuni di Santa Flavia, Casteldaccia e Altavilla Milicia, dimostra di avere grandi potenzialità di crescita, ancora inespresse, in termini turistici. Occorre prendere coscienza e consapevolezza, da parte di tutti i portatori d'interesse, sia istituzionali che operatori privati, di presentare il territorio in maniera congiunta, come destinazione turistica unica, aggregando l'offerta e sviluppando servizi turistici di sistema». Temi che sono stati approfonditi nel corso del dibattito, moderato da Michele Balistreri, direttore di allfoodsicily.it e coprogettista de «La Piana di Baaria», sulla strategia che intende promuovere il territorio per rafforzare la sua vocazione di destinazione turistica. Hanno partecipato i sindaci, Roberto Magnisi, direttore delle cantine Duca di Salaparuta, Antonio Fricano, vice presidente del Gal Metropoli Est, Sergio Speciale del gruppo R&T, capofila del progetto, Salvatore Tosi, direttore del Gal Metropoli Est, Davide Piacentino, Docente di Scienze del Turismo dell’Università di Palermo, Toti Piscopo, editore di Travelnostop e patron di Travelexpo, e Mario Liberto, storico dell'enogastronomia mediterranea.

Sono stati allestiti, nella giornata conclusiva del progetto, spazi espositivi delle aziende agroalimentari che hanno aderito al progetto e dei prodotti tipici del territorio: le tipologie dello sfincione dei comuni coinvolti e i dolci tradizionali.

Nel video le dichiarazioni di Salvatore Tosi, Roberto Magnisi e Michele Balistreri