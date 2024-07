Palermo, via ai lavori di ristrutturazione dell'ex Motel Agip

Prendono il via i lavori di rifacimento dell’ex Motel Agip di Palermo, rilevato dal gruppo Bulgarella lo scorso anno. L’albergo, punto di incontro per intere generazioni, sarà sottoposto ad una totale ristrutturazione e alla fine cambierà nome.

«Il progetto, che riguarda sette piani fuori terra per complessive 120 camere, ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze, oltre a locali tecnici e magazzini – annuncia Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo dal 2017 e con 25 anni di esperienza nel settore hospitality – trasformerà l’hotel in un moderno ed efficiente 4 stelle con un’anima green e riporterà chiari riferimenti alla storia, ai monumenti e ai colori della città. Riaprirà nel 2025 e il nostro obiettivo è quello di raggiungere 60.000 presenze annuali». La sua posizione è strategica, facile da raggiungere e l’ingresso alla struttura sarà agevolato dal parcheggio privato e dall'accesso esclusivo all'albergo.

«Rispetto ad altre nostre strutture - prosegue - l’ex Motel Agip possiede caratteristiche più commerciali, ma siamo stati attirati da quello che l’immobile ha rappresentato nei decenni per la città e soprattutto dalla ritrovata effervescenza di Palermo. Sono convinto che la città stia vivendo un nuovo risveglio da un punto di vista turistico, ma che molto ci sia ancora da fare per crescere. Tempo fa mi chiesero un parere su un noto spot pubblicitario in cui un’auto di Formula Uno sfrecciava per le vie palermitane – in quel contesto bellissime e ordinatissime - dal centro a Mondello ed io commentai che, da palermitano quale sono, mi augurerei che lo spot diventasse presto realtà».