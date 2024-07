Policlinico di Palermo, concorso per 11 posti di dirigente medico: il bando

L'Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo ha indetto concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di personale dirigente medico nelle seguenti discipline per la copertura dei seguenti posti: tre dirigenti medico nella disciplina di neurochirurgia; due dirigenti medico nella disciplina di medicina d'emergenza - urgenza; due dirigenti medico nella disciplina di microbiologia e virologia; quattro dirigenti medico nella disciplina di medicina trasfusionale.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Ue cittadinanza di uno Stato extra Ue con permesso di soggiorno Ce, così come previsto dalla legge; idoneità fisica all'impiego.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti specifici: laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente; iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.