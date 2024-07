Palermo, stabilizzati 15 operatori sociosanitari a Villa Sofia

«Prendiamo atto positivamente di una delibera dell’azienda Villa Sofia cervello con cui sono stati stabilizzati i primi 15 operatori sociosanitari. Facciamo i migliori auguri ai dipendenti che hanno firmato il contratto». Lo affermano in una nota il commissario della Fials Palermo, Giuseppe Forte e i subcommissari dell’azienda, Antonio Ruvolo e Giovanni Cucchiara.

«Abbiamo sempre sostenuto che il parametro del 50 per cento della massa finanziaria da destinare alle stabilizzazioni è solo un dato tendenziale - proseguono - Ai primi 15 operatori l’azienda ha già concesso il contratto a 36 ore, mentre la restante parte, 102 operatori in tutto, saranno stabilizzati con lo scorrimento graduatoria e successivamente con una nuova procedura».

La Fials quindi chiede all’amministrazione «di farsi parte attiva e di chiedere, se è il caso, un contributo per raggiungere l’obiettivo della piena stabilizzazione di tutto il bacino. Ci affidiamo anche alla grande capacità manageriale dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo, e del direttore generale Salvatore Iacolino, per trovare una giusta soluzione alla stabilizzazione dei dipendenti, e per portare tutti i restanti 102 lavoratori a full time con una giusta collocazione nella dotazione organica».